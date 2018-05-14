Kayseri'de 65 metre kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesi, Akin ile Akçetepe mahalleleri arasında, DSİ'ye bağlı Sarımsaklı Pumpaj Sulama Birliği'ne ait çiftçilerin tarım arazilerini sulamakta kullandığı 4 su kuyusundan enerji sinyalinin kesildiği bilgisi alındı. Olay yerinde yapılan araştırmada, şüpheliler H.M.Y. ve M.H., kullanmış oldukları traktör ile birlikte olay mahallinde kesmiş oldukları 4 ayrı noktada toplam 65 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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