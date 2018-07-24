HABER

Kayseri'de 8 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu tutuklu 8 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay  arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu tutuklu 8 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklar Turan Y., Nuh Mehmet E., Fatih A., Abdullah K., Bayram Gökçek, Mustafa Özyurt ile öğretim üyeleri Halit Aktürk ve Talip Ö. hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanıklardan Bayram Gökçek, Halit Aktürk ve Mustafa Özyurt'u 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.
Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan sanıklardan Nuh Mehmet E., Fatih A. ve Abdullah K. ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Heyet, Erciyes Üniversitesi eski akademisyenlerinden Talip Ö.'nün 5 yıl 10 ay, Turan Y.'nin ise 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyelerine karar verdi.
FETÖ SANIĞI İŞ ADAMI TAHLİYE OLDU
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise iş adamı tutuklu sanık Ahmet D'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, Ahmet D.'nin örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle cezalandırılarak, tüm mal varlığına el konulmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Ahmet D.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme oy çokluğu ile Ahmet D.'nin mal varlıklarına tedbiren el konulmasını kararlaştırdı. Heyet, Ahmet D.'nin kamu kurum ve kuruluşlarında attığı imza örneklerinin istenmesine ve imza örneği alınmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Adana'da FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildiAdana'da FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
Acil serviste doktora saldırıAcil serviste doktora saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.