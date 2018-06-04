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Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin mahrem subaylarına yönelik 16 ilde geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden sorgusu tamamlanan 8'i, Kayseri'de sevk edildi.

Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY'nin mahrem subaylarına yönelik 16 ilde geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden sorgusu tamamlanan 8'i, Kayseri'de sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerinin Kayseri merkezli 16 ilde yaptığı FETÖ/PDY'nin mahrem imam subaylarına yönelik operasyonda, 4'ü Albay, 4'ü Yarbay, 1'i Binbaşı, 7'si Yüzbaşı, 26'sı Üsteğmen, 15'i Teğmen ve 3'ü Astsubay olmak üzere 60 şüpheli yakalandı. Çoğu havacı olmak üzere 11 asker, perşembe günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bugün de KOM'da ifadeleri tamamlanan 8 subay ve astsubay, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin polisteki sorguları ise sürüyor.

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Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

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