HABER

Kayseri'de 8 silahla yakalanan 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 7 tabanca ve 1 tüfek ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 7 tabanca ve 1 tüfek ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda İ.G, O.S. ve İ.G. yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 7 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ile 70 adet kurşun, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Abdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldiAbdulllah Gül aday olacak mı? Açıklama geldi
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.