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Kayseri'de 9 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretmen, emekli polis ve açığa alınan askerlerin de bulunduğu 2'si tutuklu, 9 sanığa, 2 yıl 11 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretmen, emekli polis ve açığa alınan askerlerin de bulunduğu 2'si tutuklu, 9 sanığa, 2 yıl 11 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, tutuklu sanıklardan açıkta olan astsubay Abdülkerim S. ve Şükrü Ş. ile tutuksuz sanıklar emekli polis Mahmut S., öğretmen çift Nezaket ve Hasan Ali D., açıkta olan askeri personel Muhammet B., Songül Ç., Hasibe A. ve Mehmet Y. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Pişman olduğunu belirten tutuksuz sanık Muhammet B, "Allah örgütün belasını versin. Keşke onlarla tanışmasaydım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yargılamalar sonucu, tutuklu sanıklardan Abdülkerim S.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir diğer tutuklu sanık Şükrü Ş. ile tutuksuz sanıklardan emekli polis Mahmut S. ve Hasibe A.'yı ise aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan sanıklardan öğretmen çift Nezaket ve Hasan Ali D. ile Mehmet Y. ve Songül Ç. de 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen, açıkta olan tutuksuz sanık asker Muhammet B. ise aynı suçtan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuklu sanık Şükrü Ş.'nin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

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