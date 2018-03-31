Kayseri’de alacak verecek cinayeti

Kayseri’de alacak verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 4200 Sokak’ta meydana gelen olayda D.V ile A.K. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K. yanında bulunan silah ile D.V.’yi vurduktan sonra olay yerinden aracı ile kaçtı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri, D.V.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay mahallinde güvenlik önlemi aldıktan sonra el fenerleri ile boş kovanları aradı. Bulunan kovanlar numaralandırılarak delil olarak muhafaza altına alındı.
Yetkililer, olay sonrasında kaçan A.K.’nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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