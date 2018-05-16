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Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Çiftlik Bank gibi bir yapılanma içinde olduğu iddia edilen Anadolu Farm'a üye topladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Çiftlik Bank gibi bir yapılanma içinde olduğu iddia edilen Anadolu Farm'a üye topladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu belirlenen Anadolu Farm operasyonunu sürdürdü. Bu kapsamda Andolu Farm'a pay karşılığı üye topladığı belirlenen Y.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlı, sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi.

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Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

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