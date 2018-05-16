Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Çiftlik Bank gibi bir yapılanma içinde olduğu iddia edilen Anadolu Farm'a üye topladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu belirlenen Anadolu Farm operasyonunu sürdürdü. Bu kapsamda Andolu Farm'a pay karşılığı üye topladığı belirlenen Y.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlı, sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum