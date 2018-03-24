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Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.  Firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö., şube müdürleri V.M.

Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö., şube müdürleri V.M. ve A.Ö. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)Kayseri'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı (2)

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