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Kayseri'de aranan 1117 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin 1 Ocak tarihinden beri yaptığı uygulamalarda aranan bin 117 kişi yakalandı.

Kayseri'de aranan 1117 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin 1 Ocak tarihinden beri yaptığı uygulamalarda aranan bin 117 kişi yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2018 tarihinden beri yapılan uygulamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yılbaşından beri, aranan bin 117 kişinin yakalandığı belirtildi. Çalışmalarda ayrıca 115 ruhsatsız tabanca, bin 65 mermi, 153'ü ruhsatsız, 170 av tüfeği, 693 av tüfeği fişeği, 355 kurusıkı tabanca, 2 bin 172 kurusıkı tabanca mermisi, 338 bıçak, 246 kilo kaçak tütün, 10 bin 759 paket kaçak sigara, 17 kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

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