Kayseri’de AVM duman altında kaldı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki bir alışveriş merkezinde tadilatta olan bir mağazada kablolardan çıktığı tahmin küçük çaplı yangın, paniğe neden oldu.
Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde, tadilat sırasında kablolardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alışveriş merkezini duman kaplarken, müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi.
Alışveriş merkezindeki görevlilerin kısa süreli müdahalesiyle yangın, söndürüldü.
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