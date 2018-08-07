Kayseri'de bir evde Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar taşı, gözyaşı şişesi ve lahit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.E. ve Ç.E.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin merkez Melikgazi ilçesine bağlı, Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Baskında, Roma dönemine ait 4 mezar taşı, 1 gözyaşı şişesi ve açılmamış Roma dönemine ait mezarlar ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



