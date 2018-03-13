Kayseri'de bulunan lahitle ilgili 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahitin bulunmasından sonra gözaltına alınan oto yıkamacı 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Mahkeme kararı ile aranan bir kişinin peşine düşen Kayseri polisi, 9 Mart'ta Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta Veli U.'ya (42) ait iş yerinde bir tünel içinde lahit olduğunu belirledi. Burada arama yapan ekipler, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen, 1700 yıllık olduğu sanılan, 10 ton ağırlığında lahiti buldu. Veli ve Kemal U. kardeşler ile oto yıkamacıda çalışan Ömer D. gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakcılığı suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Veli U. tutuklandı, kardeşi Kemal U. ise savcılık ifadesinin ardından, Ömer D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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