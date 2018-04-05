Kayseri’de Bylock Operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Soruşturmayı yöneten Cumhuriyet Savcısının yazılı talimatları ve mahkeme kararları gereğince Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon neticesinde A.A., Y.B., M.İ., A.K. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
İki gün süren işlemlerin ardından gözaltına alınan zanlılar doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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