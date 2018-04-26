Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM şube ekiplerinin yaptığı operasyonda FETÖ terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock, Eagle ve Kakao programlarını kullanan 5 kişi yakalanırken, firarda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan Melikşah Operasyonunda şüpheli sıfatı ile haklarında yapılan işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şahıslarla ilgili olarak Bylock, Eagle ve Kakao kullanıcısı oldukları belirlenen 7 kişi ve Bylock kullanan bir avukat hakkında gözaltı kararı alındı.
Kararın alınmasından sonra yapılan operasyonda M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, firarda olan 3 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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