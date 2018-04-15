Kayseri'de cinayet: 1 ölü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 57 yaşındaki Dursun Türk, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay saat 18.00'de Pınarbaşı ilçesine Kurukavak mahallesinde meydana geldi. Dursun Türk, iddiaya göre husumetli olduğu bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Türk, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili husumetlisi olduğu bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma köyde muhetemel yeni bir olaya karşı tedbir aldı.
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