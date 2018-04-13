Kayseri’de cinayet

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde kepçe operatörü mahalle muhtarı tarafından öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesinde Muhtar S.E. ile kepçe operatörü E.E. arasında iddiaya göre harfiyat dökümünden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce S.E., E.E.’ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olan S.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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