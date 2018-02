Kayseri'de cinsel istismar sanığına 11 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde, okul çıkışında M.Y. (14) adlı kız çocuğunu evinin bahçesine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Abdullah V. (21), 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bünyan ilçesinde geçen yıl 16 Mart'ta meydana gelen olayda, Abdullah V. , M.Y.’yi okulundan alarak evinin bahçesine götürdü. Annesinin kızına ulaşamaması sonrası görgü tanığı olan bir arkadaşı M.Y.’nin, Abdullah V. ile gittiğini söyledi. Anne, kızını Abdullah V. ile bahçede bir kanepede otururken gördü. Anne polise giderek şikayetçi oldu.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık İzmir'de askerlik görevini yaptığı için duruşmaya katılmazken avukatı duruşmada yer aldı. Abdullah V.’nin, kendisini tehdit ettiğini belirten M.Y., “Daha önce evlerine gitmiştim. Benim fotoğrafımı çekmiş. Fotoğrafı aileme göstereceğini söyleyerek tehdit etti. Sonra okul çıkışında bir evin bahçesine gittik. Bahçede beni öpmek istedi” dedi.

Mahkeme, Abdullah V.'yi, cinsel istismar suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.