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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Kayseri'ye yerleşen ve DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetleri belirlenen yabancı uyruklu R.E. ve A.T.'yi eşzamanlı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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