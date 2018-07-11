Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Kayseri'ye yerleşen ve DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetleri belirlenen yabancı uyruklu R.E. ve A.T.'yi eşzamanlı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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