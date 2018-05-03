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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 3'ü Irak, 1 Suriye uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 3'ü Irak, 1 Suriye uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdrülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yapılan çalışmayla kentte yaşayan Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye uyruklu H.E.A.'nın geçen yıllarda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğunu saptadı. Ekipler, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıKayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıKayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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