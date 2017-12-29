Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de biri yabancı uyruklu, 2 kişi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte katılmak için Suriye'ye gidecekleri belirlenen F.T. ile Suriye uyruklu M.A.E.M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.