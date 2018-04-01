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Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

YANINDAKİ 2 KİŞİ DE GÖZALTINDA Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U.'nun olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen G.T.

Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)

YANINDAKİ 2 KİŞİ DE GÖZALTINDA
Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U.'nun olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen G.T. ve H.Ü.'nün de gözaltına alındığı belirtildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)

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