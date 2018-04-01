Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı (2)

YANINDAKİ 2 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U.'nun olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen G.T. ve H.Ü.'nün de gözaltına alındığı belirtildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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