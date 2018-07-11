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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla çeşitli meslek gruplarından 9 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla çeşitli meslek gruplarından 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen çeşitli meslek gruplarından 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Ö.U, F.F.Ö, O.S.Y, M.Ç, A.M.Y, M.R.K, G.Ç, E.T.Ö. ve Z.C. gözaltına alındı.
İkametlerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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