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Kayseri’de FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ terör örgütünün toplantılarına katıldığı belirlenen 5 avukat gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen A.S., S.B., M.G., U.U.

Kayseri’de FETÖ terör örgütünün toplantılarına katıldığı belirlenen 5 avukat gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen A.S., S.B., M.G., U.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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