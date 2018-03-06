Kayseri’de FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

Kayseri’de FETÖ terör örgütünün toplantılarına katıldığı belirlenen 5 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen A.S., S.B., M.G., U.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.