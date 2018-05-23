Kayseri'de FETÖ sanığı 5 askere hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 4'ü tutuklu 5 FETÖ sanığı rütbeli askere 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanık askerler Kadir Söğüt, Mustafa Baranoğlu, Uğur Kurt ve Mehmet Topçu ile tutuksuz askerlerden Ömer Faruk A, Mücahit G. ve Eren G. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Terörle mücadele ettiğini belirten Uğur Kurt, "Afrin'de, El Bab'da, Kuzey Irak'ta görev almış terörle mücadele eden bir Türk askeriyim. Terörle mücadele eden biri olarak, herhangi bir terör örgütü ile ilişkim asla olmaz. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Uğur Kurt'un, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılarak, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu diğer sanık askerler Kadir Söğüt, Mehmet Topçu ve Mustafa Baranoğlu'nu ise, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyelerini kararlaştırdı. Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen askerlerden Mücahit G., aynı suçtan, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Heyet, Ömer Faruk A. ve Eren G.'nin ise, 'örgüt üyeliği' suçundan beraatlarını kararlaştırdı

Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda aralarında öğretim üyesinin de olduğu 5'i tutuklu 6 sanığa, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu,'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Sedat Beşdok'u 10 yıl, Yavuz Kavgacı'yı ise, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumlarının devamına karar verdi. Mahkeme, Kanber Sedef, Ayşe Sena Yıldırım ve Sadri Emir'i ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. Heyet, etkin pişmanlıkta bulunan Enes B.'nin ise, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

