Kayseri’de FETÖ sanığı 5 iş insanına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 5 iş insanından 2’sine ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15’er yıl, 3'üne ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 11 yıl 3 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Mehmet Filiz ile Mehmet Fındık hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Örgütün Kayseri’deki 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddia edilen ve ‘örgüt yöneticiliği'nden hakkında kamu davası açılan Hamdi Kınaş, duruşmadaki savunmasında, “Hiçbir suça karışmadım. Ne yaptıysam Allah rızası için ibadet maksadıyla yaptım. İşimi kaybettim. 2,5 yıldır cezaevindeyim. Çocuklarım perişan, en ağır şartlarda, adli kontrol ile tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

'FETÖ’YE KARŞI YAPTIĞIM MÜCADELEYİ BİLSENİZ BENİ TUTMAZSINIZ'

FETÖ'ye tepki gösterdiğini ileri süren sanık Ahmet Türkmen ise “Derdimi anlatamadığımı düşünüyorum. FETÖ ile yaptığım mücadeleleri, onlara yaptığım hakaretleri ve tepkileri bilseniz 1 saniye bile burada tutmazsınız. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Tutuklu sanıklardan iş insanı Halit Gazezoğlu ise suç işlemediğini ileri sürerek, “Terör örgütü ile ilişkim olmadı. Suç işlemedim. Geçerli delil olduğunu düşünmüyorum. Ne yaptıysam Türkiye’nin gelişmesi adına, hayır faaliyetleri çerçevesinde yaptım. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan iş insanları Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu’nu istinaf yolu açık olmak şartıyla ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Ahmet Türkmen’i ‘silahlı terör örgütü üyeliği'nden 14 yıl 3 ay, Mehmet Fındık’ı ise 11 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mehmet Filiz’in de ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Tüm sanıkların mevcut durumlarının devamı kararlaştırılarak, dava sonlandırıldı.