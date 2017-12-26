HABER

Kayseri'de FETÖ sanığı 6 kişiye hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de görülen iki ayrı FETÖ/PDY davasında, 'örgüt üyesi olmak' ve 'şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmak' suçlarından yargılanan 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 6 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Halil İbrahim Okur ve tutuksuz yargılanan Ayşe A. ile Havva İ.'nin savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Ayşe A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Aynı mahkemede tutuklu yargılanan Halil İbrahim Okur ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, yattığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Duruşmaya katılmayan ve avukatının savunma yaptığı tutuksuz sanık Havva İ. de 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Tosun, Ahmet Bülbül ve Muammer Esen, hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Tosun'u 9 yıl, Ahmet Bülbül'ü de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu diğer sanık iş adamı Muammer Esen hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye kararı verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.