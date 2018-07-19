Kayseri'de FETÖ sanığı eski denetçi beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Müftülüğü'nde denetçi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve hakkında dava açılan tutuksuz sanık Abdurrahman G., beraat etti.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Abdurrahman G. hazır bulundu. Duruşmada, Kayseri İl Müftüsü, müftü yardımcısı ve vaizlerin de aralarında olduğu 7 tanık dinlendi. Tanık ifadeleri sonrası savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Abdurrahman G.'nin beraatine karar verdi.
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