Kayseri'de FETÖ sanığı iş adamına tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu iş adamları Suat Somyürek ve Fatih Somyürek kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, Suat Somyürek'i tahliye etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar Suat ve Fatih Somyürek hazır bulundu. Sanıklar duruşmadaki savunmalarında, FETÖ üyesi oldukları iddiasını reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını öne süren Fatih Somyürek, "Etkin pişmanlıktan yararlananlar dinlendi, tanıklar da dinlendi. Benim adım hiçbirinde geçmedi. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum. Ben, mütevelli olarak itham ediliyorum. Çocuklarımın hiçbirinin bu örgütün okullarıyla bağlantısı yok. Kayseri'nin geleneksel oturmaları olarak oturduğumuz arkadaşlar, benim bu oturmalarda bu yapıya ait ne himmet, ne de başka bir faaliyette bulunmuşluğum ve örgütle hiçbir alakam yok” dedi.

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