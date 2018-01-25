HABER

Kayseri'de FETÖ sanığı iş adamına tahliye

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu iş adamları Suat Somyürek ve Fatih Somyürek kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, Suat Somyürek'i tahliye etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar Suat ve Fatih Somyürek hazır bulundu. Sanıklar duruşmadaki savunmalarında, FETÖ üyesi oldukları iddiasını reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını öne süren Fatih Somyürek, "Etkin pişmanlıktan yararlananlar dinlendi, tanıklar da dinlendi. Benim adım hiçbirinde geçmedi. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum. Ben, mütevelli olarak itham ediliyorum. Çocuklarımın hiçbirinin bu örgütün okullarıyla bağlantısı yok. Kayseri'nin geleneksel oturmaları olarak oturduğumuz arkadaşlar, benim bu oturmalarda bu yapıya ait ne himmet, ne de başka bir faaliyette bulunmuşluğum ve örgütle hiçbir alakam yok” dedi.

'AMERİKA'YA, TUR PAKETİ ALIP AİLE GEZİSİ YAPTIK'

18 aydır tutuklu olduğunu belirten Suat Somyürek ise, "Benim hiçbir oturmada ismim yok. Amerika gezisine Ramazan Bayramı'nda ailecek paket tur şeklinde gittik. Beyaz Saray'ın önünde, Niagara Şelalesi'nde ve çeşitli tarihi ve turistik yerlerde fotoğraflarımız var. Bizim bu gezimiz gizli değildi. Amerika gezimizin örgütle alakası yok. Babamın sağlık durumu iyi değil, sürekli kan takviyesi yapılıyor. Dedikodu sonucu tutuklandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanıklardan Suat Somyürek'in tahliyesine, Fatih Somyürek'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

İlginizi Çekebilir

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.