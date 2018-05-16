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Kayseri'de FETÖ sanığı öğretmen ve eski polise hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 04:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen Cengiz Onmuş, 7 yıl 6 ay, eski polis Cengiz G.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen Cengiz Onmuş, 7 yıl 6 ay, eski polis Cengiz G. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
​Kayseri'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı davalarda, tutuklu sanık, öğretmen Cengiz Onmuş ile daha önce KHK ile polislikten ihraç edilen polis memuru Cengiz G. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirten Cengiz G. "Bizi, söz konusu ele geçirilen listede örgütle irtibatlı diye fişlediler, şikayetçiyim. Örgütle hiçbir alakam ve bağım yok" dedi.
Mahkeme, Cengiz Onmuş'u, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Cengiz G.'yi ise, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, her iki sanığın da mevcut durumlarının devamını kararlaştırdı.

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