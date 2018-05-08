Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.Ş., polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapılan A.Ş., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.
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