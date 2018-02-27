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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 4 esnaf adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

1 TUTUKLAMA Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin sohbetlerine katılıp, örgüte 'himmet' adı altında bağış topladığı iddiasıyla gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.V.

1 TUTUKLAMA
Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin sohbetlerine katılıp, örgüte 'himmet' adı altında bağış topladığı iddiasıyla gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.V. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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