Kayseri'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 askeri personelden 7'si sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolü sonrası 7 şüpheli adliyeye gönderildi.
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