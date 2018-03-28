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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si daha adliyeye gönderildi.

Kayseri'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si daha adliyeye gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), 20 Mart'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı.
Emniyette sorguları tamamlanan, askeri personeller adliyeye gruplar halinde sevk edilmeye devam ediliyor. Bugün, 7 şüpheli daha, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye getirildi.

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