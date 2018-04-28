Kayseri'de FETÖ'den 5 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltını alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock', 'Eagle' ve 'Kakao' adlı programları kullandıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum