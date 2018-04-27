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Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ 'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programlarını kullandıkları belirlenen 5 kişi, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programlarını kullandıkları belirlenen 5 kişi, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin 3 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyon kapsamında, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan operasyonda şüpheli sıfatı ile haklarında yapılan işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüphelilerin 'ByLock', 'Eagle' ve 'Kakao' adlı kriptolu programları kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y., sorgularının ardından, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye gönderildi.

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Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede

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