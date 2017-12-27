HABER

Kayseri’de FETÖ'den yargılanan 4 kişiye hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 18:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Erhan E., Fidan A. ve Salih İ. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hazni İşler ise Mardin E Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ‘ByLock' kullandığı gerekçesiyle Erhan E. ve Fidan A.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Mahkeme, tutuklu sanık Hazni İşler'in ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı Salih İ. ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Çaresizliğin fotoğrafı! Felçli kadının üzerine elektrikli soba devrildi

Çaresizliğin fotoğrafı! Felçli kadının üzerine elektrikli soba devrildi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.