Kayseri’de FETÖ'den yargılanan 4 kişiye hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Erhan E., Fidan A. ve Salih İ. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hazni İşler ise Mardin E Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, ‘ByLock' kullandığı gerekçesiyle Erhan E. ve Fidan A.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Mahkeme, tutuklu sanık Hazni İşler'in ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı Salih İ. ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum