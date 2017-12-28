Kayseri’de FETÖ'den yargılanan 5 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu, 5 sanık, 4 yıl 2 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar, Alparslan Doğmaz, Abdullah Okuducu, Serkan Özdil ve tutuksuz yargılanan Filiz A. hazır bulundu. Sanık Yusuf Çetinkaya ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nden katıldı. FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock' kullanıcısı oldukları öne sürülen sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Özdil'i 9 yıl, Alparslan Doğmaz'ı 7 yıl 6 ay, Abdullah Okuducu ve Filiz A.'yı ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yusuf Çetinkaya'nın ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Alparslan Doğmaz, Yusuf Çetinkaya ve Abdullah Okuducu yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Filiz A. da yine yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.
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