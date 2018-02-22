Kayseri’de FETÖ’nün 2 mahrem imamına hapis cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yargılanan 2 tutuklu sanığa 4 ila 8 yıl arasında hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar R.B. ile B.K. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık ihraç öğretmen B.K., mahkemede, “Mahrem yapılanması içerisinde yer almadım. Eagle, by lock kullanmadım, kod ismi kullanmadım. Suçsuzum” dedi.

Tutuklu sanık R.B. ise etkin pişmanlıkta bulunduğu ifadesini yazılı olarak mahkemeye sundu ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyet yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası, etkin pişmanlıkta bulunan sanık R.B.’ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanık R.B.’yi tahliye ederken, tutuklu sanık B.K.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bylock sanığına 6 yıl, mor beyin mağduruna beraat

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyalarda örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.Z.D.’ye mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, mor beyin listesinde ismi çıkan tutuksuz yargılanan sanık H.İ.S. ise beraat etti.