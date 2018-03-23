Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evinde saklanan 6 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, örgütün gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt üyelerinin saklanması ve örgüt faaliyetleri sürdürebilmesi için illerde kurulan gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Mahkeme kararı ile haklarında yakalama kararı bulunan ve gaybubet evinde kalan A.Ş., M.Ş., S.Y., A.Ş., R.Ç. ve A.Ö.Ç. polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Firari diğer örgüt üyelerinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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