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Kayseri'de FETÖ'ye 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan H.K., V.M.L., S.T., M.A ve A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandıkları belirtildi.

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