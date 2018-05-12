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Kayseri'de fuhuş çetesine 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de fuhuş çetesine 7 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve 3 ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 kadını fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi 'Zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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