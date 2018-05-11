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Kayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ kent merkezi ve 3 ilçesinde, kadınlarI fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 erkek ve 1 kadının, 10 kadına para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Kayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ kent merkezi ve 3 ilçesinde, kadınlarI fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 erkek ve 1 kadının, 10 kadına para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bu kişilerle bağlantılı olarak 7'si erkek 2'si kadın 9 kişi de fuhşa aracılık ettikları iddiasıyla gözaltına alındı. 3'ü kadın 14 şüpheli, sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

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Kayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltıKayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltıKayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

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