Kayseri'de gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlediği operasyonda F.Z.Ç. ve Y.E.Ç. ile S.B. ve H.B. çiftleri gözaltına alındı. Örgüt ile bağlantılı kurum ve şirketlerinde çalıştıkları saptanan şüphelilerin Kayseri ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında arandığı saptandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

