HABER

Kayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonetin, kontrolsüz olarak yola çıkan bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonetin, kontrolsüz olarak yola çıkan bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Serkan Gül (35) yönetimindeki 38 AD 298 plakalı kamyonet, kontrolsüz olarak yola çıktığı öne sürülen Nasır Yılmaz (27) yönetimindeki 58 AU 045 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler Yılmaz ve Gül ile araçlarda bulunan Cahan Taşkıran (18) ve Derya Karaköse ( 21) yaralandı.
Durumu ağır olan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralıKayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarı, kırmızı, yeşil renkli poşuyla ilgili karar: Örgüt propagandası değil

Sarı, kırmızı, yeşil renkli poşuyla ilgili karar: Örgüt propagandası değil

Bozdoğan’da ahşap evde yangın; 1 ölü

Bozdoğan’da ahşap evde yangın; 1 ölü

Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

Kaybolan kadın çobanın cesedi gölette bulundu

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Gölcük’te silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Virajı alamayan minibüs yan yattı

Virajı alamayan minibüs yan yattı

Osmaneli’de izinsiz kazıya 5 gözaltı

Osmaneli’de izinsiz kazıya 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.