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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin, kavşakta anayola kontrolsüz çıktığı iddia edilen bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin, kavşakta anayola kontrolsüz çıktığı iddia edilen bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 55 kilometresindeki Çiftlik kavşağında meydana geldi. Gülay Şimşek (42) yönetimindeki 38 RR 769 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Erkan Sayak yönetimindeki 78 YD 926 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Erkan Sayak ile çocukları Elif (5) ve Zümre Sayak (9) ve diğer araç sürücüsü Gülay Şimşek yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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