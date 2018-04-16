Kayseri’de izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon: 9 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Yeşilhisar İlçesi 1’inci derece arkeolojik sit alanında yapılan operasyonda, K.Y., N.H.B., A.G. ,A.Ç. ve M.E.B. suçüstü yakalanırken, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 8 adet sikke ele geçirildi.
Tomarza ilçesinde düzenlenen operasyonda ise, K.K., U.B., O.T., M.K. ve C.T. yakalandı. Yapılan aramalarda da, 2 bin 410 gram kükürt, 1 adet Jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet el feneri, 15 metre elektrik kablosu, 15 metre ip, 50 metre uzatma kablosu, 9 adet matkap ucu, 3 adet tornavida, 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “ Jandarma tarafından tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Kayserimizin eşsiz kültürel ve doğal mirasına izinsiz kazı yaparak zarar verenlere yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” mesajı verildi.
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