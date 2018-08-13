HABER

Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan İlçesi Kösehacılar Mahallesi ve Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan İlçesi Kösehacılar Mahallesi ve Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekipleri Bünyan ilçesi Kösehacılar Mahallesi'nde M.T. ve B.K.'nin evi ve çevresinde yaptığı aramada 5 kilo 120 gram kubar esrar, 202 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise jandarma, H.B.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.B. ve araçta bulunan S.K., Jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Küp Şelaleri'nde boğulan 3 kişi, Besni'de toprağa verildiKüp Şelaleri'nde boğulan 3 kişi, Besni'de toprağa verildi
İstanbul'daki kazada ölen 3 kardeş Ordu'da toprağa verildiİstanbul'daki kazada ölen 3 kardeş Ordu'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.