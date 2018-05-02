HABER

Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay, ilçeye bağlı Çubukharmanı Mahallesi Suyungözü mevkisinde meydana geldi.

Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Çubukharmanı Mahallesi Suyungözü mevkisinde meydana geldi. Türk Telekom A.Ş.’ye, haberleşme kablosunun kesildiği yönünde ihbar yapıldı. Firma yetkilileri, ihbar üzerine araştırma başlattı. Kabloları kesip, çaldığı belirlenen B.B. ile M.Y., suç aletleri ve 100 metre uzunluğundaki haberleşme kablosuyla yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Dünya bu fotoğrafı konuşmuştu! KaybolduDünya bu fotoğrafı konuşmuştu! Kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.