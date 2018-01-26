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Kayseri'de kablo hırsızlığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Pınarbaşı İlçesi Yukarıbeyçayırı Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında bir firmaya ait, haberleşme ve enerji nakil kablosunun kesilerek yakıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 350 metre uzunluğundaki kabloyu yakarken 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de 4 kablo hırsızlığı olayının failleri oldukları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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