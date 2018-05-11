Kayseri'de kaçak elektronik sigara operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis tarafından düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, O.A.'nın kaçak elektronik sigara ve likit satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 4 kaçak elektronik sigara, 500 elektronik sigara likidi ve 100 elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. gözaltına alındı.

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